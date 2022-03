JAM@INTER L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

JAM@INTER

L'intermediaire, le mardi 8 mars

L’intermediaire, le mardi 8 mars à 21:00

Mardi soir, soirée spéciale moules frites. Mais avant, un groupe de jazz : Banyan. Avec Mathieu Fabre au saxophone, jeune trompettiste parisien venu s’installer à Marseille, avec Pierre Fénichel à la double-basse et Fred Pasqua on drums. Du jazz concocté autour, avec, sur, par Mathieu Fabre. Après, la classique, c’est la jam@inter. Au vu des normes sanitaires en rigueur, je vous prierai de ne pas essayer de monter pendant que le train est en marche. ♫JAZZ♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

