JAM@INTER L’intermediaire, 25 janvier 2022, Marseille.

JAM@INTER

L’intermediaire, le mardi 25 janvier à 21:00

Cette semaine, une intervention spéciale des forces du désordre : la brigade antifadièse, avec Samy Zouari, le roi de la sulfateuse de croches et autres bémoldièsequinteaugmentée, Jérémi Martinez à la batterie et Virgile au basseouka. Cachez-vous derrière les gestes barrières. Pas de bal perdu, ça sera assis, déso. After, jam Ramène ton bon vieux QR et ta plus belle voix et une pièce pour les musiciens.

4€

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T21:00:00 2022-01-25T23:59:00