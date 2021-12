Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille JAM@INTER L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

JAM@INTER

L'intermediaire, le mardi 14 décembre à 21:00

L’intermediaire, le mardi 14 décembre à 21:00

14 décembre, dans 2 mois c’est la Saint Valentin! Pour l’occasion, Max et Yessaï nous ont préparé des petites chansonnettes d’amour et de rupture. Ils reviennent avec пиздец!!! Это будет génital. Ces musiciens sont одаренный своим инструментом. Ils vont vous двигаться, заставлять плакать. Moi, me tarde. Venez nombreuxsex, c’est presque la dernière de l’année. Après, jam jim jom jammed Ramenez vos QR, on n’est jamais trop prudent. Bisous поцелуи ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-12-14T21:00:00 2021-12-14T23:59:00

