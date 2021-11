Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille JAM@INTER / Coma L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’intermediaire, le mardi 30 novembre à 21:00

Ca nous avait manqué, ils reviennent, sous un autre nom, mais avec la même vibes. Du rock, du jazz, de la fusion et un défibrillateur : c’est bien eux, c’est Coma. Viens danser. Après, c’est la fameuse jammmm

4€

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T21:00:00 2021-11-30T01:00:00

