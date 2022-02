Jamie Adkins – Circus Incognitus Allende !, 8 avril 2022, Mons-en-Barœul.

Jamie Adkins – Circus Incognitus

Allende !, le vendredi 8 avril à 20:00

Jongleur, acrobate de formation, clown par déformation ou par fantaisie profonde, il nous fait rire avec des « petits riens » qui recèlent une part exceptionnelle d’invention et de poésie. Seul en scène, Jamie Adkins nous offre un bijou, un rare instant de poésie et d’humour, suspendu aux boules, balles, voir aux oranges qu’il fait jongler et glisser entre ses mains, il se compose un personnage sympathique, un peu gaffeur dans un spectacle low tech fait de bric et de broc. Tel un Buster Keaton des temps modernes, il se fait équilibriste empêtré, tour à tour cascadeur et funambule. Car c’est au sein du Cirque du Soleil et du Cirque Éloize qu’il a fait ses gammes ; excellent dans tous les domaines, adulé sur les scènes du monde entier, Jamie Adkins est sans aucuns doute l’une des plus belles étoiles montantes de l’art du Clown.

Tarif 30€ / 25€ (tarif monsois – uniquement par téléphone) Colisée 03 20 24 07 07 – www.coliseeroubaix.com

En collaboration avec le Colisée de Roubaix

Allende ! 2 Place de l’Europe, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T21:00:00