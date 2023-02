JAMES UHART TRIO SUNSIDE, 15 février 2023, PARIS.

JAMES UHART TRIO SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 21:30 (2023-02-15 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) Présente Le trio de James uhart est né en 2001 avec un premier Album ‘’London’’ enregistré à Boston alors que les 3 musiciens étaient encore étudiants à la prestigieuse école Berklee Collège of music. C’est lors de leur tournée en 2003 pour la promotion de leur album « Camel Dance » que le groupe partage la scène Londonienne avec la chanteuse Amy Winehouse. Après leur Album ‘’time away’’, le trio invite le chanteur Gino Sitson sur leur nouvel album « light as an Eléphant ». L’album ‘’Sous le lampadaire’’ marque le retour du trio (plus de 218000 écoutes sur soundcloud) pour une série de concerts en Europe. Les événements sanitaire coupent l’élan de trio mais profite de cette période pour sortir un nouvelle album ‘’Secret Dreamer’’ qu’ils ont hatent de vous présenter.

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) Présente

Le trio de James uhart est né en 2001 avec un premier Album ‘’London’’ enregistré à Boston alors que les 3 musiciens étaient encore étudiants à la prestigieuse école Berklee Collège of music. C’est lors de leur tournée en 2003 pour la promotion de leur album « Camel Dance » que le groupe partage la scène Londonienne avec la chanteuse Amy Winehouse. Après leur Album ‘’time away’’, le trio invite le chanteur Gino Sitson sur leur nouvel album « light as an Eléphant ». L’album ‘’Sous le lampadaire’’ marque le retour du trio (plus de 218000 écoutes sur soundcloud) pour une série de concerts en Europe. Les événements sanitaire coupent l’élan de trio mais profite de cette période pour sortir un nouvelle album ‘’Secret Dreamer’’ qu’ils ont hatent de vous présenter.

.27.5 EUR27.5.

Votre billet est ici