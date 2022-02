James McNeill Whistler (1834-1903), Chefs-d’œuvre de la Frick Collection, New York Musée d’Orsay, 10 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 10 février 2022 au dimanche 08 mai 2022 :

jeudi

de 09h30 à 21h45

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h30 à 18h00

payant

La Frick Collection, ouverte au public en 1935 dans la « mansion » new-yorkaise du magnat de l’industrie et grand collectionneur Henry Clay Frick (1849-1919), est l’un des plus importants musées d’art européen des États-Unis.

À la faveur de la fermeture de l’institution pour travaux et de la présentation temporaire des collections au « Frick Madison » entre 2021 et 2023, un important ensemble d’œuvres du peintre américain James Abbott McNeill Whistler (1834-1903) quitte New York pour la première fois depuis plus d’un siècle pour être présenté au musée d’Orsay au début de l’année 2022. Cette présentation exceptionnelle rassemble 22 œuvres dont 4 peintures, 3 pastels et 12 eaux-fortes de la Frick Collection ainsi que 3 peintures des collections du musée d’Orsay.

Avec les États-Unis et le Royaume-Uni, la France est une des trois patries du peintre. Né en 1834 dans le Massachussetts, Whistler fait son apprentissage et ses débuts à Paris entre 1855 et 1859. Après son installation à Londres, l’artiste garde un lien privilégié avec la scène artistique parisienne, exposant aux côtés des refusés en 1863 et devenant dans les années 1890 l’un des « phares » de la nouvelle génération symboliste. En 1891, l’État français achète son chef-d’œuvre : Arrangement en gris et noir : portrait de la mère de l’artiste. À la même date, Henry Clay Frick bâtit sa collection, et au début des années 1910, l’ouvre à l’art de la fin du XIXe siècle. Il achète dix-huit œuvres de Whistler – peintures et arts graphiques – faisant ainsi de cet artiste l‘un des mieux représentés de sa collection. Aujourd’hui, les grands portraits en pieds de Whistler comptent parmi les œuvres les plus admirées des visiteurs au côté des remarquables peintures d’Holbein, Rembrandt, Van Dyck ou Gainsborough de la collection.

Au Musée d’Orsay seront présentés l’étonnant paysage L’Océan, peint par Whistler lors d’un voyage au Chili, trois pastels et douze estampes à sujets vénitiens, et trois grands portraits représentatifs de ses célèbres « symphonies en blanc » et « arrangements en noir » : le portrait de Mrs Frederick Leyland (chef-d’œuvre de l’Aesthetic Movement) , le portrait de Rosa Corder, et enfin celui de l’extravagant esthète Robert de Montesquiou-Fezensac. Ce dernier, l’un des ultimes tableaux peints par Whistler, est probablement l’œuvre la plus moderne de la collection de Frick. Alors que l’année 2022 sera placée sous le signe de Marcel Proust, dont nous célébrerons le centenaire de la mort, cette effigie nous rappellera aussi l’influence de Montesquiou et de Whistler dans l’élaboration de La Recherche et la création des personnages du baron de Charlus et du peintre Elstir.

Musée d’Orsay 1 Rue de la Légion d’Honneur Paris 75007

Contact : https://www.musee-orsay.fr/fr/visite

Expo

Date complète :

2022-02-10T09:30:00+01:00_2022-02-10T21:45:00+01:00;2022-02-11T09:30:00+01:00_2022-02-11T18:00:00+01:00;2022-02-12T09:30:00+01:00_2022-02-12T18:00:00+01:00;2022-02-13T09:30:00+01:00_2022-02-13T18:00:00+01:00;2022-02-15T09:30:00+01:00_2022-02-15T18:00:00+01:00;2022-02-16T09:30:00+01:00_2022-02-16T18:00:00+01:00;2022-02-17T09:30:00+01:00_2022-02-17T21:45:00+01:00;2022-02-18T09:30:00+01:00_2022-02-18T18:00:00+01:00;2022-02-19T09:30:00+01:00_2022-02-19T18:00:00+01:00;2022-02-20T09:30:00+01:00_2022-02-20T18:00:00+01:00;2022-02-22T09:30:00+01:00_2022-02-22T18:00:00+01:00;2022-02-23T09:30:00+01:00_2022-02-23T18:00:00+01:00;2022-02-24T09:30:00+01:00_2022-02-24T21:45:00+01:00;2022-02-25T09:30:00+01:00_2022-02-25T18:00:00+01:00;2022-02-26T09:30:00+01:00_2022-02-26T18:00:00+01:00;2022-02-27T09:30:00+01:00_2022-02-27T18:00:00+01:00;2022-03-01T09:30:00+01:00_2022-03-01T18:00:00+01:00;2022-03-02T09:30:00+01:00_2022-03-02T18:00:00+01:00;2022-03-03T09:30:00+01:00_2022-03-03T21:45:00+01:00;2022-03-04T09:30:00+01:00_2022-03-04T18:00:00+01:00;2022-03-05T09:30:00+01:00_2022-03-05T18:00:00+01:00;2022-03-06T09:30:00+01:00_2022-03-06T18:00:00+01:00;2022-03-08T09:30:00+01:00_2022-03-08T18:00:00+01:00;2022-03-09T09:30:00+01:00_2022-03-09T18:00:00+01:00;2022-03-10T09:30:00+01:00_2022-03-10T21:45:00+01:00;2022-03-11T09:30:00+01:00_2022-03-11T18:00:00+01:00;2022-03-12T09:30:00+01:00_2022-03-12T18:00:00+01:00;2022-03-13T09:30:00+01:00_2022-03-13T18:00:00+01:00;2022-03-15T09:30:00+01:00_2022-03-15T18:00:00+01:00;2022-03-16T09:30:00+01:00_2022-03-16T18:00:00+01:00;2022-03-17T09:30:00+01:00_2022-03-17T21:45:00+01:00;2022-03-18T09:30:00+01:00_2022-03-18T18:00:00+01:00;2022-03-19T09:30:00+01:00_2022-03-19T18:00:00+01:00;2022-03-20T09:30:00+01:00_2022-03-20T18:00:00+01:00;2022-03-22T09:30:00+01:00_2022-03-22T18:00:00+01:00;2022-03-23T09:30:00+01:00_2022-03-23T18:00:00+01:00;2022-03-24T09:30:00+01:00_2022-03-24T21:45:00+01:00;2022-03-25T09:30:00+01:00_2022-03-25T18:00:00+01:00;2022-03-26T09:30:00+01:00_2022-03-26T18:00:00+01:00;2022-03-27T09:30:00+01:00_2022-03-27T18:00:00+01:00;2022-03-29T09:30:00+01:00_2022-03-29T18:00:00+01:00;2022-03-30T09:30:00+01:00_2022-03-30T18:00:00+01:00;2022-03-31T09:30:00+01:00_2022-03-31T21:45:00+01:00;2022-04-01T09:30:00+01:00_2022-04-01T18:00:00+01:00;2022-04-02T09:30:00+01:00_2022-04-02T18:00:00+01:00;2022-04-03T09:30:00+01:00_2022-04-03T18:00:00+01:00;2022-04-05T09:30:00+01:00_2022-04-05T18:00:00+01:00;2022-04-06T09:30:00+01:00_2022-04-06T18:00:00+01:00;2022-04-07T09:30:00+01:00_2022-04-07T21:45:00+01:00;2022-04-08T09:30:00+01:00_2022-04-08T18:00:00+01:00;2022-04-09T09:30:00+01:00_2022-04-09T18:00:00+01:00;2022-04-10T09:30:00+01:00_2022-04-10T18:00:00+01:00;2022-04-12T09:30:00+01:00_2022-04-12T18:00:00+01:00;2022-04-13T09:30:00+01:00_2022-04-13T18:00:00+01:00;2022-04-14T09:30:00+01:00_2022-04-14T21:45:00+01:00;2022-04-15T09:30:00+01:00_2022-04-15T18:00:00+01:00;2022-04-16T09:30:00+01:00_2022-04-16T18:00:00+01:00;2022-04-17T09:30:00+01:00_2022-04-17T18:00:00+01:00;2022-04-19T09:30:00+01:00_2022-04-19T18:00:00+01:00;2022-04-20T09:30:00+01:00_2022-04-20T18:00:00+01:00;2022-04-21T09:30:00+01:00_2022-04-21T21:45:00+01:00;2022-04-22T09:30:00+01:00_2022-04-22T18:00:00+01:00;2022-04-23T09:30:00+01:00_2022-04-23T18:00:00+01:00;2022-04-24T09:30:00+01:00_2022-04-24T18:00:00+01:00;2022-04-26T09:30:00+01:00_2022-04-26T18:00:00+01:00;2022-04-27T09:30:00+01:00_2022-04-27T18:00:00+01:00;2022-04-28T09:30:00+01:00_2022-04-28T21:45:00+01:00;2022-04-29T09:30:00+01:00_2022-04-29T18:00:00+01:00;2022-04-30T09:30:00+01:00_2022-04-30T18:00:00+01:00;2022-05-01T09:30:00+01:00_2022-05-01T18:00:00+01:00;2022-05-03T09:30:00+01:00_2022-05-03T18:00:00+01:00;2022-05-04T09:30:00+01:00_2022-05-04T18:00:00+01:00;2022-05-05T09:30:00+01:00_2022-05-05T21:45:00+01:00;2022-05-06T09:30:00+01:00_2022-05-06T18:00:00+01:00;2022-05-07T09:30:00+01:00_2022-05-07T18:00:00+01:00;2022-05-08T09:30:00+01:00_2022-05-08T18:00:00+01:00