Repas FNACA Thuré James Kfé, 8 mai 2023, Thuré. Repas FNACA Thuré Lundi 8 mai, 12h30 James Kfé Sur réservation Pour le 8 mai, après la cérémonie, un repas est prévu au restaurant James Kfé, ouvert à toutes et à tous. Réservation des places auprès du restaurant au prix de 27€.

Tel : 06 31 07 52 50 James Kfé Place de la liberté Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 07 52 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-08T12:30:00+02:00 – 2023-05-08T14:30:00+02:00

