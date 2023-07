James Holden + guest Petit Bain Paris, 19 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 19 novembre 2023

de 20h00 à 23h00

James Holden

James Holden est un musicien électronique et un bricoleur qui a porté de nombreuses casquettes au cours de ses vingt ans de carrière musicale : producteur, remixeur, DJ, patron de label, maestro du synthé, chef de groupe, ingénieur de mixage, développeur de logiciels et touche-à-tout de tous les métiers vaguement musicaux. Traçant une route désordonnée quelque part entre le dilettante sans complexe et le polymathe virtuose, Holden est un artiste qui semble avoir du mal à se fixer, se retrouvant à peine aligné sur un milieu musical (trance, house progressive, techno minimale, IDM, synthé, jazz…) que ses dernières explorations le mènent vers de nouveaux pâturages.

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

James Holden + guest