James Gillespie Le Hasard Ludique, 2 décembre 2022, Paris.

Le vendredi 02 décembre 2022

de 20h00 à 23h00

New scene production présente… James Gillespsie (pop rock, UK)

James Gillespie est de retour ! Après avoir sorti son premier album Safe (« Une merveille baignée de mélodies savoureuses » dixit le webzine français Sound of Brit), James a enchaîné avec un hit planétaire, en tandem avec Kygo. « Gone Are The Days » a cumulé plus de 60 millions de streams sur Spotify. De quoi bien lancer l’aventure vers un 2e album très attendu et tout aussi exceptionnel que le premier effort, on en veut pour preuves ses derniers singles « Love on the Side » ou « Money Money ».Après avoir affiché complet au 1999 en novembre 2019, c’est au Hasard Ludique que James Gillespie vous donne rendez-vous. Plus grand, plus intense.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

