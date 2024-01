JAMES BLUNT – JAIN THEATRE DE PLEIN AIR – PARC EXPO Colmar, vendredi 26 juillet 2024.

FESTIVAL DE LA FOIRE AUX VINS D’ALSACEJames Blunt Nous le guettions, le voilà de retour : James Blunt remonte sur scène pour présenter son dernier album, Who We Used To Be, avec lequel il continue de creuser le sillon d’un son folk-pop sublimé d’une subtile touche rock et électronique. L’artiste britannique est devenu une sorte de trésor national dans son pays dès le début d’une carrière marquée par des hits incontournables tels que Goodbye My Lover ou l’éternel You’re Beautiful. Respecté pour son honnêteté, son élégance d’esprit et le charme dont il sait faire preuve aussi bien sur disque que sur scène, il nous promet des retrouvailles chaleureuses avec son public fidèle. JainAlors que son Makeba – hit planétaire de 2015 – n’a pas fini de nous hanter, Jain a pris tout le monde à contrepied avec l’approche cosmique de The Fool, une poignée de chansons intimistes et aventureuses. La maturité aidant, pop, électro et funk se mêlent à ravir dans ce qui s’apparente à un nouveau coup de maître pour notre jeune Toulousaine. Sur scène, poésie rime avec féerie, les couleurs invitant à la danse dans un show magique et enchanteur. Certains s’en souviennent : Jain était venue nous rendre visite à la Foire aux Vins en tant que toute jeune artiste en 2016, elle y revient en star internationale confirmée.

Tarif : 53.00 – 53.00 euros.

Début : 2024-07-26 à 20:00

THEATRE DE PLEIN AIR – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68