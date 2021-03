James BKS Prairie des Filtres, 14 juin 2021-14 juin 2021, Toulouse.

_Afro Pop Futuriste_

La musique singulière de [James BKS](www.facebook.com/JamesBKS1/) entre en résonnance avec sa propre histoire personnelle : sa vie jette d’abord des ponts entre les continents quand dans les années 2000, sa famille quitte la France pour s’installer aux États-Unis. Mais elle connaît surtout un heureux rebondissement douze ans plus tard lorsque James BKS rencontre l’immense saxophoniste Manu Dibango qui s’avère être son… père biologique ! Dès lors, l’artiste renoue avec ses racines camerounaises. Et sa musique, déjà rompue à de multiples exercices (à tout juste 25 ans, signé sur le label Konvikt Muzik d’Akon, il produit, dans l’ombre, des sons pour les poids lourds du rap US : Ja Rule, Snoop Dogg, Puff Daddy,… avant de créer des spots publicitaires pour des grandes marques et plusieurs bandes originales de films), s’ouvre ainsi à tous les vents, pour s’affranchir des stéréotypes qui jalonnent parfois le milieu de l’industrie musicale. Son génie créatif fait le reste. James BKS s’érige avec son premier single (Kwele) en 2018. Le producteur, DJ et acteur, Idris Elba, qui vient de monter son label (7Wallace), est conquis et par son talent et par sa démarche. Mélodies pop, percussions africaines, sonorités urbaines, la musique de James BKS s’ancre dans un héritage métissé et se pare de rythmes futuristes pour mieux embrasser demain. Sa musique fédère, touche à la grâce comme à l’universel.

_« Un prodige de la scène urbaine internationale et l’un des compositeurs les plus en vue : Idris Elba, Snoop Dog et Booba se l’arrachent »_ – Arte Concert, 2020

