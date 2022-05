James BKS – Aṣa – Nout, 23 juillet 2022, .

James BKS – Aṣa – Nout

2022-07-23 20:30:00 – 2022-07-23

• James BKS

ames BKS est né musicalement sur la planète hip-hop. C’est là dans cet univers, que le jeune Français a pris ses marques de producteur, a peaufiné ses beats pour les plus grands. Vingt ans plus tard, James BKS s’est frotté à toutes sortes de musiques, et sort son premier album, irrésistible mix de rap, de kora, et de tempos afro-urbains.



• Aṣa

On n’arrête plus Aṣa (prononcer A-Cha). Deux ans à peine après Lucid, elle sort “V”, un cinquième album pétri d’afro-beat et de culture yoruba, entièrement enregistré à Lagos. Un album dans lequel on retrouve toute la grâce de la chanteuse nigériane, découverte en 2007 et cette voix tour à tour suave, soyeuse et écorchée à la fois. Les mélodies sont à son image : spontanées et sophistiquées, entremêlant avec bonheur la soul et l’afro beat, le folk ou le reggae. Et la générosité toujours au rendez-vous.



• Nout

Elles avaient envie de s’éclater après le confinement, alors elles ont formé le trio Nout, invoquant ainsi le patronage de la déesse égyptienne de la vie. Flute traversière, harpe électrique et batterie. Un assemblage rare qui se matérialise avec grâce, mais aussi avec furie, mêlant jazz, rock, garage et punk. Un fin connaisseur du jazz voit en elles le chainon manquant entre Nirvana et Sun Ra.

Line-up : Rafaëlle Rinaudo [harpe électrique] / Delphine Joussein [flûte traversière] / Blanche Lafuente [batterie]





• Les 19, 20, 21, 22 et 23 juillet à partir de 19h, le groupe Pompier Poney Club (fanfare marseillaise) est au Palais Longchamp.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 23 juillet au Palais Longchamp avec James BKS, Aṣa & Nout.

