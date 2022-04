James Barruol 5tet Village Pont Royal en Provence Mallemort Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Village Pont Royal en Provence, le samedi 21 mai à 21:00

Après avoir enflammé la salle de l’IMFP avec son quintet le 2 mars dernier, James Barruol, le jeune auteur-compositeur-interprète Franco-Anglais vient nous proposer en exclusivité ses nouvelles compositions qui figureront sur un nouvel album “Save the Word” qui devrait paraître au printemps 2022. ​​​​​​​Très influencé par la pop Anglo-Saxone, ce jeune homme est assurément un artiste à découvrir. Claude Sarragossa : Batterie Fabien Gilles : Basse Tony Margalejo : Guitare Gilles Labourey : Piano James Barruols : Chant, Guitare

De 6 à 15€

♫♫♫ Village Pont Royal en Provence 13370 Mallemort, France Mallemort Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T21:00:00 2022-05-21T23:00:00

