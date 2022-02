James Barruol 4tet Salon-de-Provence Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

James Barruol 4tet Salon-de-Provence, 2 mars 2022, Salon-de-Provence. James Barruol 4tet Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence

2022-03-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-02 22:30:00 22:30:00 Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence Nouvel Album « Save the Word »

James Barruols : Chant, Guitare

Fabien Gilles : Basse

Claude Sarragossa : Batterie

Tony Margalejo : Guitare

Gilles Labourey : Piano Concert musique actuelle salondemusique@imfp.fr +33 4 90 53 83 97 https://salondemusique13.fr/ Nouvel Album « Save the Word »

James Barruols : Chant, Guitare

Fabien Gilles : Basse

Claude Sarragossa : Batterie

Tony Margalejo : Guitare

Gilles Labourey : Piano Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-07 par Office de Tourisme de Salon de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de Provence

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Salon-de-Provence Adresse Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Ville Salon-de-Provence lieuville Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

James Barruol 4tet Salon-de-Provence 2022-03-02 was last modified: by James Barruol 4tet Salon-de-Provence Salon-de-Provence 2 mars 2022 Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône