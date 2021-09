Paris Centre culturel suisse île de France, Paris James Bantone Centre culturel suisse Paris Catégories d’évènement: île de France

James Bantone Centre culturel suisse, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Cuffin Season et Wha Ha Happened Was… – Installation / Vidéo / Exposition L’œuvre de James Bantone s’appuie sur une archive expansive d’images trouvées provenant principalement d’Instagram et de TikTok, collectées et archivées par l’artiste. Pour Nuit Blanche 2021, le Centre culturel suisse présente dans la vitrine de la librairie deux oeuvres de James Bantone, Cuffin Season 01 – 05 (2020-21) et Wha Ha Happened Was… (2018). Lien du site web de l’artiste : https://ccsparis.com/evenements/james-bantone/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Centre culturel suisse 32 rue des Francs Bourgeois Paris 75003

Contact :Centre Culturel Suisse https://ccsparis.com Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-02T22:00:00+02:00

James Bantone, Wha Ha Happened Was (Erica and Ariane), still 2018 featuring Basile Lusandu and Karim Manneh Video on screen, 1mn

