James Baldwin et la musique, une conférence d’Alexandre Pierrepont Médiathèque Françoise Sagan, 21 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

La médiathèque Françoise Sagan accueille l’anthropologue Alexandre Pierrepont, spécialiste des musiques afro-américaines, pour une discussion autour de James Baldwin avec les membres de la formation jazz Baldwin en Transit. De l’écrivain afro-américain, James Baldwin, on connaît l’œuvre et l’engagement politique en faveur de l’émancipation des Noirs. On sait moins qu’il a inspiré toute une génération de musiciens qui se sont employés à traduire en musique l’énergie contestataire qui se dégage de ses romans et essais. L’anthropologue Alexandre Pierrepont, accompagné de Stéphane Payen, saxophoniste à l’origine du projet Baldwin en transit, et de Jamika Ajalon, Mike Ladd et Tamara Singh, tous trois poètes afro-américains basés en France, tiendront table ronde pour évoquer cet aspect de l’œuvre de James Baldwin. La table ronde sera précédée la veille, vendredi 20 mai à 19h, d’un concert de la formation jazz Baldwin en transit. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan Conférence;Littérature;Musique

