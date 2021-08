James Andrews & Da House trio La cave à Jazz de la Cremaillère, 20 août 2021, Carnoux-en-Provence.

James Andrews & Da House trio

La cave à Jazz de la Cremaillère, le vendredi 20 août à 20:00

James Andrews est né en 1969 à la Nouvelle-Orléans. James Andrews a la musique dans le sang, quelques gouttes Cherokee aussi. Roi de la rue, il a été plongé dans le monde de la musique dès l’enfance. À l’âge de 7 ans, il fait des claquettes dans le quartier français pour quelques dollars. Il crée son propre groupe le New Birth Brass Band. Son idole est Louis Armstrong. Son premier CD Satchmo in the ghetto, produit par Allen Toussaint en 1998, lui doit son surnom.Ses apparitions dans la série Treme de la chaîne HBO et sa contribution à la bande sonore nominée aux Grammy Awards 2011, le projettent plus avant dans sa carrière internationale. Aujourd’hui, James Andrews est reconnu comme l’un des meilleurs musiciens de la Nouvelle-Orléans. Un son purement New Orleans , qui balance, jazzy, un peu latin et invariablement funky. Un mélange détonnant, un condensé à lui tout seul de la bande son actuelle de la Nouvelle-Orléans, audacieux et savoureux. Line up James Andrews Vocal / trompette Stéphane Mondesir : piano, Jean Paul Artero : contrebasse, Bernard Cesari : batterie

La cave à Jazz de la Cremaillère 4, rue Tony Garnier 13470 Carnoux Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T20:00:00 2021-08-20T23:00:00