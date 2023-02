JAMEL COMEDY CLUB SALLE EURYTHMIE, 10 février 2023, MONTAUBAN.

JAMEL COMEDY CLUB SALLE EURYTHMIE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-02-10 20:30. Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

En ouvrant la voie au stand-up hexagonal, le casting de la troupe du Jamel Comedy Club a révélé au fil du temps les humoristes les plus talentueux de leur génération (Blanche Gardin, Inès Reg, Alban Ivanov) qui font aujourd'hui la part belle du stand-up et du cinéma français. Plébiscitée par le public comme par la presse, cette troupe, véritable écloserie des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourd'hui à travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent : les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs et happenings. Ce nouveau spectacle se compose de 6 artistes révélés dans l'émission du même nom sur Canal+ parmi lesquels figurent Paul Mirabel, Ayoub, Samuel Bambi, Doully, Pierre Thévenoux, Rey Mendes, Félix Dhjan, Franjo, AZ, Nick Mukoko, et d'autres nouveaux talents.

SALLE EURYTHMIE MONTAUBAN rue Salvador Allende 82000

En ouvrant la voie au stand-up hexagonal, le casting de la troupe du Jamel Comedy Club a révélé au fil du temps les humoristes les plus talentueux de leur génération (Blanche Gardin, Inès Reg, Alban Ivanov) qui font aujourd’hui la part belle du stand-up et du cinéma français.

Plébiscitée par le public comme par la presse, cette troupe, véritable écloserie des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourd’hui à travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent : les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs et happenings. Ce nouveau spectacle se compose de 6 artistes révélés dans l’émission du même nom sur Canal+ parmi lesquels figurent Paul Mirabel, Ayoub, Samuel Bambi, Doully, Pierre Thévenoux, Rey Mendes, Félix Dhjan, Franjo, AZ, Nick Mukoko, et d’autres nouveaux talents.

