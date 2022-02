Jamel Comedy Club Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jamel Comedy Club Cité des Congrès, 20 mars 2022, Nantes. 2022-03-20

Horaire : 18:00

Gratuit : non 37 € BILLETTERIES : www.kproduction.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.comRéservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 40 25 09 55 Humour. La nouvelle troupe du Jamel Comedy Club sur scène ! Devenu une véritable institution, le Jamel Comedy Club, qui a propulsé des dizaines de carrières depuis 2007, met en lumière la nouvelle génération d’humoristes repérés par Jamel Debbouze. Ce nouveau spectacle collectif se compose de 6 artistes révélés dans l’émission du même nom sur Canal+. Fous rires et expérience unique garantis, attention aux premiers rangs ! Déconseillé aux moins de 12 ans Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes lieuville Cité des Congrès Nantes Departement Loire-Atlantique

Cité des Congrès Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Jamel Comedy Club Cité des Congrès 2022-03-20 was last modified: by Jamel Comedy Club Cité des Congrès Cité des Congrès 20 mars 2022 Cité des Congrès Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique