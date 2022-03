JamBrazuka Massilia Bar à Tapas Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

JamBrazuka Massilia Bar à Tapas, 18 mars 2022, Marseille.

Massilia Bar à Tapas, le vendredi 18 mars à 20:00

Pour démarrer sur des chapeaux de roues nous vous réservons toujours les meilleurs. Ce trio Brésilien saura vous faire bouger et vous entraîner dans leur univers.

Entrée libre

Massilia Bar à Tapas 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T23:00:00

