Date et horaire exacts : Du 3 au 7 novembre 2021

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 20h15

et dimanche de 15h à 16h15

« Jambonlaissé devrait satisfaire les amoureux du théâtre comme les néophytes de la tragédie shakespearienne. » Brain Magazine. Quelque part entre le Danemark et Internet, le prince Jambonlaissé est appelé par le spectre de son père, à se venger de son oncle Claudius. Ce dernier a non seulement tué le roi mais a aussi épousé la reine Gertrude, la mère de Jambonlaissé. L’amour de la gentille Ophélia n’aura pas raison de la dépression du prince et tout le monde plongera dans un drame familial et langagier. Adaptation d’Hamlet d’après les traductions de François-Victor Hugo et de Google Translate, Jambonlaissé questionne le rapport du langage à la pensée, dans un univers néo-dadaïsto-numérico-LOL. Au milieu de références populaires comme Britney Spears ou le Roi Lion, la tragédie de Shakespeare se pare de couleurs POPulaires et d’humour dans une mise en scène efficace au ton décalé et dérisoire. De William Shakespeare Adaptation L’Indéprimeuse et Alice Faure Mise en scène Alice Faure Avec Laurent Dève, Mariejo Buffon, Emma Santini (distribution en cours) Lumières Caroline Calen Musiques Rémi Faure Scénographie Alice Faure Costumes Charlotte Vuillermet __________ Produit par Compagnie BoccaMela Avec le soutien du Théâtre de la Reine Blanche Paris, de la Maison du théâtre et de la danse d’Epinay sur seine Spectacles -> Théâtre Lavoir Moderne Parisien 35, RUE LÉON Paris8 75018

Contact : Lavoir Moderne Parisien reservation@lavoirmoderneparisien.com

