Jambon Beur Marseille 5e Arrondissement, 14 avril 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Jambon Beur Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-04-14 20:30:00 – 2022-04-15 Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

15 15 Trois personnalités décapantes, un florilège de clichés, d’idées-reçues et de non-dits sur la peur de l’Autre et de l’inconnu.

Une ode à l’amitié, à l’Amour, à la tolérance, au droit à la différence et au vivre-ensemble.



“Jambon Beur”, une création 100 % marseillaise, pour le meilleur et surtout, pour le rire !



Auteur et mise en scène : Laurent Legroux

La Compagnie LBCA : Anabel Gransagne, Boula Habouchi et Laurent Legroux

Musique : Sébastien Rull

Quand un couple tranquille voit sa routine contrariée par une rencontre, celle de Medhi.

http://www.letetard.com/

Trois personnalités décapantes, un florilège de clichés, d’idées-reçues et de non-dits sur la peur de l’Autre et de l’inconnu.

Une ode à l’amitié, à l’Amour, à la tolérance, au droit à la différence et au vivre-ensemble.



“Jambon Beur”, une création 100 % marseillaise, pour le meilleur et surtout, pour le rire !



Auteur et mise en scène : Laurent Legroux

La Compagnie LBCA : Anabel Gransagne, Boula Habouchi et Laurent Legroux

Musique : Sébastien Rull

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-08 par