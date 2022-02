Jambon à la broche et repas dansant Condat-sur-Trincou Condat-sur-Trincou Catégories d’évènement: Condat-sur-Trincou

Dordogne

Jambon à la broche et repas dansant Condat-sur-Trincou, 26 février 2022, Condat-sur-Trincou. Jambon à la broche et repas dansant Condat-sur-Trincou

2022-02-26 – 2022-02-26

Condat-sur-Trincou Dordogne Jambon à la broche et repas dansant.

Tarif : adulte 20€ et enfant moins de 12 ans 12€.

Contrôle PASS SANITAIRE à l’entrée. Jambon à la broche et repas dansant. Jambon à la broche et repas dansant.

Tarif : adulte 20€ et enfant moins de 12 ans 12€.

Contrôle PASS SANITAIRE à l’entrée. Comité des fêtes

Condat-sur-Trincou

dernière mise à jour : 2022-02-05 par

Détails Catégories d’évènement: Condat-sur-Trincou, Dordogne Autres Lieu Condat-sur-Trincou Adresse Ville Condat-sur-Trincou lieuville Condat-sur-Trincou Departement Dordogne

Condat-sur-Trincou Condat-sur-Trincou Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/condat-sur-trincou/

Jambon à la broche et repas dansant Condat-sur-Trincou 2022-02-26 was last modified: by Jambon à la broche et repas dansant Condat-sur-Trincou Condat-sur-Trincou 26 février 2022 Condat-sur-Trincou Dordogne

Condat-sur-Trincou Dordogne