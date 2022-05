Jambon à la broche et Feux d’artifice Étang-sur-Arroux Étang-sur-Arroux Catégories d’évènement: Étang-sur-Arroux

Saône-et-Loire

Jambon à la broche et Feux d’artifice Étang-sur-Arroux, 13 juillet 2022, Étang-sur-Arroux. Jambon à la broche et Feux d’artifice route de toulon Champ de foire Étang-sur-Arroux

2022-07-13 – 2022-07-13 route de toulon Champ de foire

Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire Organisée dans le cadre des festivités de la fête nationale cette manifestation populaire très réputée dans la région connaît chaque année un succès spectaculaire AU PROGRAMME Marché nocturne à partir de 18h00 avec des artisans d’art et d’artisanat (bijoux, peinture, sculpture, produits artisanaux, etc…). Animations pour enfants avec manèges et structures gonflable. Jambon à la broche avec Deux services : 19h30 et 21h00, réservation par téléphone ou en ligne . n nNombre de repas limités nRetrait des tickets à la salle du Champ d’Arroux (sur le site) avant 21h00 impérativement nAu menu : entrée – jambon à la broche – frites – fromage – tartelette nTarif : 15€ (adulte) – 10€ (enfant) nAnimations musicales n- Soirée DJ en plein air sur l’esplanade du Champ de Foire n- Soirée musette sous le grand chapiteau Feux d’artifice Organisée dans le cadre des festivités de la fête nationale cette manifestation populaire très réputée dans la région connaît chaque année un succès spectaculaire AU PROGRAMME Marché nocturne à partir de 18h00 avec des artisans d’art et d’artisanat (bijoux, peinture, sculpture, produits artisanaux, etc…). Animations pour enfants avec manèges et structures gonflable. Jambon à la broche avec Deux services : 19h30 et 21h00, réservation par téléphone ou en ligne . n nNombre de repas limités nRetrait des tickets à la salle du Champ d’Arroux (sur le site) avant 21h00 impérativement nAu menu : entrée – jambon à la broche – frites – fromage – tartelette nTarif : 15€ (adulte) – 10€ (enfant) nAnimations musicales n- Soirée DJ en plein air sur l’esplanade du Champ de Foire n- Soirée musette sous le grand chapiteau Feux d’artifice route de toulon Champ de foire Étang-sur-Arroux

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Étang-sur-Arroux, Saône-et-Loire Autres Lieu Étang-sur-Arroux Adresse route de toulon Champ de foire Ville Étang-sur-Arroux lieuville route de toulon Champ de foire Étang-sur-Arroux Departement Saône-et-Loire

Jambon à la broche et Feux d’artifice Étang-sur-Arroux 2022-07-13 was last modified: by Jambon à la broche et Feux d’artifice Étang-sur-Arroux Étang-sur-Arroux 13 juillet 2022 Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire