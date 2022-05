Jambon à la broche au château d’Oliferne Vescles, 12 juin 2022, Vescles.

Jambon à la broche au château d’Oliferne Rue d’Oliferne Château d’Oliferne Vescles

2022-06-12 – 2022-06-12 Rue d’Oliferne Château d’Oliferne

Vescles Jura Vescles

Le dimanche 12 juin 2022 à 12h30: n nJambon à la broche au château d’Oliferne Venez passer une journée sur le magnifique site du château d’Oliferne et déguster le traditionnel jambon à la broche accompagné de taboulé, frites et dessert! Les inscriptions et réservations peuvent se faire : nSur papier libre accompagné du chèque de règlement nau numéro de téléphone 03 84 85 47 91 à l’Adapemont nou par mail à contact@adapemont.fr

contact@adapemont.fr +33 3 84 85 47 91

Le dimanche 12 juin 2022 à 12h30: n nJambon à la broche au château d’Oliferne Venez passer une journée sur le magnifique site du château d’Oliferne et déguster le traditionnel jambon à la broche accompagné de taboulé, frites et dessert! Les inscriptions et réservations peuvent se faire : nSur papier libre accompagné du chèque de règlement nau numéro de téléphone 03 84 85 47 91 à l’Adapemont nou par mail à contact@adapemont.fr

Rue d’Oliferne Château d’Oliferne Vescles

dernière mise à jour : 2022-05-12 par