Jamble All Stars en concert à l’Horloge Tracy-le-Mont, samedi 29 juin 2024.

Jamble All Stars en concert à l’Horloge Tracy-le-Mont Oise

Jamble All Stars est un collectif de musiciens amiénois réunis autour du Reggae et des musiques Jamaïcaines.

Le collectif voit le jour en 2013 autour du Label de Puppa Djoul (JAMBLE RECORDS) et évoluera sous plusieurs formats au gré des mouvements et des rencontres en assurant la 1ère partie d’artistes tels que Vanupié, Michael Prophet, Cornell Campbell, Capital Letters, ou encore Hollie Cook !

JAMBLE ALL STARS regroupe aujourd’hui 7 membres issus de différentes formations Reggae MADE IN AMIENS et propose un set essentiellement axé sur leurs propres compositions (la plupart en Anglais) inspirées des groupes de Reggae des années 70/80.

Un son lourd, des textes conscients, de la flûte, une voix féminine, des choeurs, de l’énergie…

Une musique militante qui fait lever le poing et les genoux ! STAND UP FOR YOUR RIGHTS !!! 66 6 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 20:30:00

fin : 2024-06-29 22:30:00

56 Rue de Nervaise

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France prod@traces-et-cie.org

L’événement Jamble All Stars en concert à l’Horloge Tracy-le-Mont a été mis à jour le 2024-03-21 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme