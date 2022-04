Jamais sans chaussette ! Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022 21:30, Brest.

Nuit des musées Jamais sans chaussette ! Musée des Beaux-Arts Samedi 14 mai, 19h30, 21h30 Entrée libre, dans la limite de la jauge

Atelier créatif proposé par l’association Kuuutch

Repartez avec votre paire de chaussettes de sport décorée d’une sérigraphie aux couleurs de l’exposition Corps Accords !

L’atelier n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dans un bâtiment de la Reconstruction, le musée des Beaux-arts a ouvert ses portes en 1968, au cœur du centre-ville de Brest. Il s’est doté d’une collection originale de 10 000 objets, principalement tournée vers les beaux-arts (peintures, sculptures et arts graphiques) et volontiers associée à la vocation maritime de la ville. Il dispose également d’une artothèque, unique dans le Finistère, permettant l’expérience inédite de l’« art chez soi ». Tout en proposant au prêt sa collection de 900 œuvres (estampes et photographies), elle permet de compléter l’offre des expositions du musée par un regard sur l’art contemporain.

24 rue Traverse, 29200 Brest Metropole 29200 Brest Bretagne