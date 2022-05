Jamais sans chaussette ! Musée des Beaux-Arts Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Jamais sans chaussette ! Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022, Brest. Jamais sans chaussette !

le samedi 14 mai à Musée des Beaux-Arts

Repartez avec votre paire de chaussettes de sport décorée d’une sérigraphie aux couleurs de l’exposition Corps Accords ! L’atelier n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Entrée libre, dans la limite de la jauge

Atelier créatif proposé par l’association Kuuutch Musée des Beaux-Arts 24 rue Traverse, 29200 Brest Metropole Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:30:00

