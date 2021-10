Jamais le deuxième soir Royale Factory, 27 janvier 2022, Versailles.

du jeudi 27 janvier 2022 au samedi 29 janvier 2022 à Royale Factory

Jamais le deuxième soir. Quand les femmes font comme les hommes ! Et si les femmes étaient le sexe fort ? Et si les rôles étaient inversés ? Et si elles ne croyaient plus au grand amour ? Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ? Et si elles voulaient consommer le premier soir ? Et si l’homme était plus romantique que la femme ? Quand la belle ne croit plus au prince charmant ! Plus de 200 000 spectateurs.

22 euros tarif plein, 18 euros tarif réduit (retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, demandeur emploi, abonné)

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles



