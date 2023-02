Jamais le Deuxième soir (Paris) LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1, 6 février 2023, PARIS.

Jamais le Deuxième soir (Paris) LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-04-30 19:00. Tarif : 30.7 à 30.7 euros.

LA SCENE PARISIENNE PRODUCTIONS PRESENTE : ce spectacle. Quand les femmes font comme les hommes ! Et si les femmes étaient le sexe fort ? Et si les rôles étaient inverses ? Et si elles ne croyaient plus au grand amour ? Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ? Et si elles voulaient consommer le premier soir ? Et si l’homme était plus romantique que la femme ? Quand la belle ne croit plus au prince charmant ! Auteurs : Patrick Hernandez et Enver Recepovic Artistes : Régis Lionti, Polo Anid, Adeline Zarudiansky, Sam Blaxter Namane, Esther Barbe Quesnel, Garance Giachino, Camille Casanova, Charlotte Gouillon, Déborah Durand, Emmeline Naert , Esteban Challis , Lucie Cottin , Pierre Leandri & Roxane Michelet, Pierre-Yves VaillereMetteur en scène : Enver Recepovic JAMAIS LE DEUXIEME SOIR JAMAIS LE DEUXIEME SOIR EUR30.7 30.7 euros

Votre billet est ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 PARIS 2 rue Saulnier 75009

LA SCENE PARISIENNE PRODUCTIONS PRESENTE : ce spectacle. Quand les femmes font comme les hommes !

Et si les femmes étaient le sexe fort ?

Et si les rôles étaient inverses ?

Et si elles ne croyaient plus au grand amour ?

Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ?

Et si elles voulaient consommer le premier soir ?

Et si l’homme était plus romantique que la femme ?

Quand la belle ne croit plus au prince charmant !

Auteurs : Patrick Hernandez et Enver Recepovic

Artistes : Régis Lionti, Polo Anid, Adeline Zarudiansky, Sam Blaxter Namane, Esther Barbe Quesnel, Garance Giachino, Camille Casanova, Charlotte Gouillon, Déborah Durand, Emmeline Naert , Esteban Challis , Lucie Cottin , Pierre Leandri & Roxane Michelet, Pierre-Yves Vaillere

Metteur en scène : Enver Recepovic.2023-04-30.

Votre billet est ici