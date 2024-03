Jamais deux sans douze : un spectacle familial au Théâtre Douze Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 15h30 à 16h40

Du jeudi 07 mars 2024 au samedi 09 mars 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h40

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans. payant

Tarif plein 17 euros

Tarif réduit 15 euros

Drôle et poétique, cette pièce rythmée comme un boogie-woogie invite le public à redécouvrir la magie de l’amour.

Dans un monde où l’Amour n’existe que sous forme d’éclairs au

chocolat,nous découvrons Douze, une jeune femme qui attend le moment

parfait pour offrir cette précieuse pâtisserie à son meilleur ami. Mais

pile ce jour-là, un dinosaure se met à dévorer tous les pâtissiers.

Guidée par ses sentiments, elle surmontera les obstacles et inventera la première déclaration d’amour.

Qu’est-ce que l’amour ? Douze et Deux cherchent la réponse ensemble

en contemplant des baleines, tandis que Romain, leur coloc’, jure de

tuer le dinosaure qui rôde dans la ville depuis quelques semaines.

Cette comédie poétique et absurde explore naïvement toutes les facettes

de l’amour, s’adressant aux adultes curieux de s’interroger en riant

sur le quotidien et leurs émotions, et aux enfants en quête d’aventure

et de compréhension du monde.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012

Contact : http://www.theatredouze.fr/pages/JAMAIS-DEUX-SANS-DOUZE_spect-261.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis http://www.theatredouze.fr/pages/Tarifs_article-286.html

Collectif du Grand Douze Le Collectif du Grand Douze présente Jamais Deux sans Douze