Jamaican Party Avec Ilements , Dougy, Kaya Natural L’ACCORDEUR, 5 mai 2023, Saint-DENIS DE PILE.

Jamaican Party Avec Ilements , Dougy, Kaya Natural L’ACCORDEUR. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 20:00 (2023-05-05 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) VENDREDI 5 MAI | 20H > 2H JAMAICAN PARTY V-Lux Sound en partenariat avec l’Accordeur vous proposent une « croisière musicale » autour de l’île mythique de la Jamaïque, à la découverte des rythmes qui la font vibrer depuis les années 60, jusqu’à nos jours ! THE BUMPKINS SKA CLUB // Ska Rural Composé de sept musiciens confirmés, issus d’univers différents, le groupe a décidé de rendre hommage à la musique jamaïcaine et fait revivre ses plus beaux hymnes de Ska et Rocksteady. Le septet n’a qu’un but : réveiller l’âme du danseur qui sommeille en chacun ! + V-LUX SOUND & FRIENDS : ILEMENTS / DOUGY / AND MORE…! // Reggae Sound System Actif sur la scène Reggae depuis plus de 20 ans, V-Lux débarque bien accompagné avec Ilements, Dougy, Akuen, B Roy, et d’autres invités « surprises » ! Le tout sonorisé par Kaya Natural Sound System, pour mettre une grosse ambiance (et des grosses basses) dans la pure tradition du Sound jamaïcain ! Si vous écoutez : du Ska, du Reggae, du Dancehall Ilements Ilements

L’ACCORDEUR Saint-DENIS DE PILE 15 route de Paris 33910

