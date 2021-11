Orléans L'Argonaute Loiret, Orléans JAM#17 L’Argonaute Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

JAM#17 L’Argonaute, 23 novembre 2021, Orléans. JAM#17

L’Argonaute, le mardi 23 novembre à 20:00

Enfin une nouvelle jam, ça nous avait manqué ! Et c’est Philippe Capelle qui coordonne. Pas de stress, vient avec ton instrument et ta bonne humeur et la scène de l’Argonaute est à toi ! Gratuit Passe sanitaire et port du masque obligatoire

gratuit

[Philippe Capelle] L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T20:00:00 2021-11-23T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu L'Argonaute Adresse 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Ville Orléans lieuville L'Argonaute Orléans