JAM THE PLAYGROUND Friche belle de mai, 23 avril 2022, Marseille.

RESTITUTION DES ATELIERS MENÉS PAR L’AMI ET LE CABARET ALÉATOIRE BOUGE DE TA PLACE | Atelier de création musicale mené par Awa Isoa | Une proposition de l’AMI, inscrite dans le temps fort Terrain Commun – Des jeunesses à la Friche 40 DEGRES | Atelier d’afro-dance mené par Yves Mwamba, accompagné du musicien Pytshens Kambilo | Une proposition de l’AMI DU PLAYGROUND AU STUDIO | Atelier de professionnalisation mené par Siska et Suprem Clem | Une proposition du Cabaret Aléatoire DU PLAYGROUND AU STUDIO | Atelier de création musicale électronique mené par Harold (Abstraxion) et Goldie B | Une proposition du Cabaret Aléatoire ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ OPEN JAM Réunir 5 Pilliers de notre art sur une scène pour une improvisation de folie animée par des petits challenges. C’est le show!!! Autour d’un « Ring », K-méléon provoque la compétition musicale et permet aux rappeurs, danseurs, chanteurs…de se confronter à eux même à l’aide d’un band live composé d’un Dj (Dj Djel), un musicien (Labo K), un beatboxer (Mic Flow), et un danseur (Frankie) à travers l’art de l’improvisation ! L’occasion de voir sur scène certaines artistes issues de – VOI.IELS – dispositif d’accompagnement à destination exclusivement de public féminin et personnes non binaires – Une proposition du Baham Prod, de Sonica Vibes, du Cabaret Aléatoire, soutenu par le CNM, la Région Sud et à la Drac, en partenariat avec Radio Galère et l’AMI. ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ TOUTES LES INFOS : [https://www.hiphopsociety.fr/events/jamtheplayground/](https://www.hiphopsociety.fr/events/jamtheplayground/)

