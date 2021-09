Orléans Scène de la cale sud Loiret, Orléans Jam Square Scène de la cale sud Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Scène de la cale sud, le vendredi 24 septembre à 22:45

Quatre musiciens revisitent des standards de jazz. Sur des rythmes ternaires, latino et des ballades envoutantes et chaleureuses connues de tous, cette formation revendique le partage musical, l’évasion et les échanges avec le public. Dans le cadre du Festival de Loire Scène de la cale sud quai des augustins, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T22:45:00 2021-09-24T23:45:00

