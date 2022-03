Jam spéciale Printemps du Jazz – Les Cuizines Les Cuizines Chelles Catégories d’évènement: Chelles

Les Cuizines, le vendredi 1 avril à 20:00

Ouverte à toutes et tous, cette édition spéciale consacrée au Printemps du Jazz sera animée par les élèves des conservatoires de l’agglomération Paris-Vallée de La Marne. ✗ Bar / Pas de vestiaire ✗ Ouverture des portes 15 mn avant le début du concert ✗ Gel hydroalcoolique sur place ✗ Accès facilité pour les personnes à mobilité réduites.

Entrée libre

C’est LE rendez-vous pour ceux qui prennent plaisir à improviser et à revisiter les standards : la Jam Session fait son grand retour aux Cuizines ! Les Cuizines 38 rue de la haute borne 77500 chelles Chelles Le Mont-Chalâts Seine-et-Marne

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T23:30:00

