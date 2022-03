Jam Session Vertigo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Jam Session
Vertigo, le mercredi 6 avril

Vertigo, le mercredi 6 avril à 20:30

COUCOU ! Tes doigts, tes pieds, ta voix te démangent ?! C’est parce que t’as pressenti l’arrivée de la JAM SESSION du Mercredi au Vertigo. Juliette Towanda ouvrira le bal avec ses acolytes loutres Luke Darlison à la guitare et David Cassini à la contrebasse. Un invité à chaque session, nous fera découvrir son univers. PREMIERE INVITÉE : @SkatAmelieRose Chanteuse, trompettiste, auteure compositrice vous enchantera avec son univers coloré, venant de différents horizons notamment de la musique latine. Viens libérer le félin qui est en toi, dans un endroit cosy, chaleureux, au brassage international autour d’un verre et/ou un plat. Vous y serez accueilli avec bienveillance et chatoyance ! C’est un jam ouvert d’esprit et du cœur où Georges Brassens, Amy Winehouse et Thelonious Monk pourraient se côtoyer !

Entrée libre

Vertigo 75 Rue Sainte, 13007 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T20:30:00 2022-04-06T23:30:00

