Jam session – Usine à Chapeaux L’Usine à Chapeaux Rambouillet Catégories d’évènement: Rambouillet

Yvelines

Jam session – Usine à Chapeaux L’Usine à Chapeaux, 3 juin 2022, Rambouillet. Jam session – Usine à Chapeaux

L’Usine à Chapeaux, le vendredi 3 juin à 21:00

Le bœuf est accessible à tous et toutes dans une ambiance conviviale ! Infos : [https://www.usineachapeaux.fr/concert/boeuf-a-lusine-9/](https://www.usineachapeaux.fr/concert/boeuf-a-lusine-9/)

Gratuit

Amenez vos instruments et joignez-vous aux autres musicien·ne·s pour partager un moment musical autour de vos morceaux préférés ! L’Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet Rambouillet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T21:00:00 2022-06-03T23:55:00

Détails Catégories d’évènement: Rambouillet, Yvelines Autres Lieu L'Usine à Chapeaux Adresse 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet Ville Rambouillet lieuville L'Usine à Chapeaux Rambouillet Departement Yvelines

L'Usine à Chapeaux Rambouillet Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rambouillet/

Jam session – Usine à Chapeaux L’Usine à Chapeaux 2022-06-03 was last modified: by Jam session – Usine à Chapeaux L’Usine à Chapeaux L'Usine à Chapeaux 3 juin 2022 L'Usine à Chapeaux Rambouillet Rambouillet

Rambouillet Yvelines