JAM SESSION TOM IBARRA Le Baiser Salé, 7 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 7 novembre 2021

de 21h à 0h30

conso

Tom Ibarra prend les rênes de la jam du 1er dimanche de chaque mois, au programme : jam spéciale Esperanza Spalding !

Contrebassiste et chanteuse, Esperanza Spalding est un ovni sur la scène musicale. Ses propositions artistiques et son style sont sans égal, nourris par ses influences soul, funk, jazz, latines et rock. A 22 ans, Tom Ibarra peut lui aussi être présenté comme un ovni sur la scène jazz française ! Remarqué très tôt par les plus grands pour sa virtuosité, ses compositions riches et dynamiques et ses lignes mélodiques ; très vite programmé dans des festivals nationaux et internationaux, il a partagé la scène avec Didier Lockwood et Sylvain Luc en 2015, Marcus Miller en 2016, Richard Bona en showcase au NAMM en 2017 à Los Angeles ou encore Kamasi Washington et Anderson Paak en 2019 lors d’un boeuf improvisé sur la scène du Baiser Salé !Habitué des lieux et des jam sessions, il prend les rênes de la jam du 1er dimanche de chaque mois ! Un rendez-vous incontournable et une ambiance inégalable !

Bienvenue dans l’univers des Jam Sessions #PlaceAuxJeunes !

LAURE SANCHEZ basse/voix, TAO EHRLICH batterie, TOM IBARRA guitare/lead

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

Tom Ibarra