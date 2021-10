JAM SESSION TOM IBARRA Le Baiser Salé, 3 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 3 avril 2022

de 21h à 0h30

La Jam session de Tom Ibarra, un rendez-vous incontournable, une ambiance inégalable couleur fusion !

Remarqué très tôt par les plus grands pour sa virtuosité, ses compositions riches et dynamiques et ses lignes mélodiques, Tom Ibarra a très vite été programmé dans des festivals nationaux et internationaux. Il a partagé la scène avec Didier Lockwood et Sylvain Luc en 2015, Marcus Miller en 2016, Richard Bona en showcase au NAMM en 2017 à Los Angeles ou encore Kamasi Washington et Anderson Paak en 2019 lors d’un boeuf improvisé sur la scène du Baiser Salé ! Habitué des lieux et des jam sessions, à 22 ans, Tom prend les rênes de la jam du 1er dimanche de chaque mois !

Bienvenue dans l’univers des Jam Sessions #PlaceAuxJeunes !

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Tom Ibarra