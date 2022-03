JAM SESSION – TOM IBARRA HOMMAGE À JIMI HENDRIX Le Baiser Salé, 8 mai 2022, Paris.

Une jam unique sur un artiste hors norme ! Un rendez-vous incontournable, une ambiance inégalable couleur fusion ! Bienvenue dans l’univers des Jam Sessions #PlaceAuxJeunes !

Jimi Hendrix : ce nom évoque instantanément un artiste qui mit le feu à sa guitare, au propre comme au figuré.

L’enfant pauvre des quartiers noirs de Seattle, le musicien d’accompagnement écumant les clubs de blues du sud des États-Unis, le guitariste devenu star moins d’une semaine après son arrivée à Londres, l’icône de Woodstock, le musicien de génie obsessionnel et porté par son rêve… Un homme dont le destin était d’être une star “larger than life”, plus grande que la vie. Voire extra-terrestre.

Remarqué très tôt par les plus grands pour sa virtuosité, ses compositions riches et dynamiques et ses lignes mélodiques, Tom Ibarra a très vite été programmé dans des festivals nationaux et internationaux. Il a partagé la scène avec Didier Lockwood et Sylvain Luc en 2015, Marcus Miller en 2016, Richard Bona en showcase au NAMM en 2017 à Los Angeles ou encore Kamasi Washington et Anderson Paak en 2019 lors d’un boeuf improvisé sur la scène du Baiser Salé !

Habitué des lieux et des jam sessions, à 22 ans, Tom prend les rênes de la jam du 1er dimanche de chaque mois ! Un rendez-vous incontournable, une ambiance inégalable couleur fusion !

Tom Ibarra, Élie Martin-Charrière batterie, Roman Maresz claviers, Étienne Renard basse

