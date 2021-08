Paris Le Baiser Salé île de France, Paris JAM SESSION Spéciale OLAMIDE animée par NORA KAMM Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

JAM SESSION Spéciale OLAMIDE animée par NORA KAMM Le Baiser Salé, 12 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 12 septembre 2021

de 21h à 23h55

Jam afro-jazz en entrée libre ! Join us ! #FestivalEstivalDeJam #15 #PlaceAuxJeunes Nora Kamm sax + Guests (Plus d’infos sur notre site internet) Nora Kamm est une saxophoniste, flûtiste et compositrice d’origine allemande, remarquée ces dernières années sur la scène Jazz française. Elle a notamment remporté le Prix Soliste Selmer, attribué par Patrick Selmer au Tremplin Jeunes Talents 2014 (Festival Saint-Germain-des-Prés), et partage la scène depuis 2011 avec des musiciens tels que Michel Benita, Andy Sheppard, Emile Parisien, Vincent Peirani, Manu Dibango, Paco Sery, Cheick Tidiane Seck, Mariana Ramos et bien d’autres. Nora a parcouru un long chemin d’amour pour la musique africaine. Un véritable coup de foudre. La beauté de cette musique l’enchante, son rythme aussi… alors pour cette saison 2021/2022, on lui confie la jam afro-jazz ! Olamide, un artiste nigérian inclassable aux confluents du hip-hop, du rap, du RnB, du reggae et de l’afrobeat. Join us ! https://www.youtube.com/watch?v=h4cqDvGtdaM Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

2021-09-12T21:00:00+02:00_2021-09-12T23:55:00+02:00

