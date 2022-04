JAM Session spéciale MOONCHILD Le Baiser Salé, 5 juin 2022, Paris.

Le dimanche 05 juin 2022

de 21h00 à 01h00

. gratuit

Habitué des lieux et des jam sessions, à 22 ans, Tom prend les rênes de la jam un dimanche par mois ! Un rendez-vous incontournable, une ambiance inégalable couleur fusion ! Bienvenue dans l’univers des Jam Sessions #PlaceAuxJeunes !

Clélya Abraham piano/voix, Antoine Vidal basse,

Tamino Edener batterie, Tom Ibarra guitare/lead

Groove sensuel dans une quête perpétuelle d’un son parfait trouvant sa coolitude aussi bien dans le jazz que dans le hip hop, le R&B et la néo-soul. Elèves du programme d’études de jazz de l’USC Thornton School of Music en Californie du Sud, les trois talentueux multi-instrumentistes de Moonchild se sont ainsi fait une place enviée au sein de la scène jazz hop US.

Ligne de basse funky décontractée, mélodies rêveuses des claviers et cuivres atmosphériques tout en rondeur, Moonchild regarde toujours vers les étoiles pour ciseler son groove voluptueux !

Remarqué très tôt par les plus grands pour sa virtuosité, ses compositions riches et dynamiques et ses lignes mélodiques, Tom Ibarra a très vite été programmé dans des festivals nationaux et internationaux. Il a partagé la scène avec Didier Lockwood et Sylvain Luc en 2015, Marcus Miller en 2016, Richard Bona en showcase au NAMM en 2017 à Los Angeles ou encore Kamasi Washington et Anderson Paak en 2019 lors d’un boeuf improvisé sur la scène du Baiser Salé !

