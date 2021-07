Paris Le Baiser Salé Paris JAM SESSION spéciale LIANNE LA HAVAS animée par OLÉMA Le Baiser Salé Paris Catégorie d’évènement: Paris

JAM SESSION spéciale LIANNE LA HAVAS animée par OLÉMA Le Baiser Salé, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 29 juillet 2021

de 21h à 23h59

#FestivalEstivalDeJam #15 Au Baiser Salé, on profite de l’été pour passer des soirées musicales gratuites et festives au Festival Estival de Jam. Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir s’éclater à improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique. Oléma voix/lead, Vincent Charrue claviers, Dharil Esso batterie + basse et guitare à confirmer Au Baiser Salé, on profite de l’été pour passer des soirées musicales gratuites et festives au Festival Estival de Jam. Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir s’éclater à improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique. Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée en hommage à un artiste puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit. Oléma, véritable petite bombe musicale ! Elle chante, elle danse et entraîne son public dans une effervescence folle. Une jam dans l’univers intimiste et colorée de la chanteuse folk soul britannique, Lianne La Havas. https://www.youtube.com/watch?v=hzkRIgOTd98 Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Contact : 0142333771 https://www.lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.twitter.com/lebaisersale0142333771 Concerts -> Jazz Musique

