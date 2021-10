JAM SESSION SPÉCIALE JOHNNY « GUITAR » WATSON & BILL WITHERS Le Baiser Salé, 20 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 20 décembre 2021

de 21h à 1h30

#LaJamDeTOUSLesJazz, une soirée bluesy et groovy en perspective dans le club haut perché de la rue des Lombards qui ne compte plus les moments de magie, de rencontres et de découvertes qui auront jalonné ces trois décennies !

Johnny Guitar Watson, un amoureux de la guitare blues depuis son plus jeune âge. Il a composé des morceaux entre funk, blues et soul et a eu une influence évidente sur des artistes tels que George Clinton, Sly Stone, ou encore Prince.

Compositeur, guitariste et chanteur parisien, influencé par la musique soul, blues et pop des années 60/70, Joseph Champignon a collaboré avec Charles Pasi, Boney Fields, Lucky Peterson ou encore Welcome X… Pianiste et organiste depuis son plus jeune âge, Fred Dupont a grandi avec la musique classique, le blues et le jazz, la musique d’Eddy Louiss et de Larry Young. Tao Ehrlich est un jeune batteur incontournable de la scène jazz actuel, remarqué notamment par Térez Montcalm et Jean-Marie Ecay et membre du groupe Ishkero. Une soirée bluesy et groovy en perspective dans le club haut perché de la rue des Lombards qui ne compte plus les moments de magie, de rencontres et de découvertes qui auront jalonné ces trois décennies. Générosité, expérience, énergie, & talent garantissent l’ambiance inégalable des Jams du lundi soir.

JO CHAMP guitare/voix, FRED DUPONT claviers, TAO EHRLICH batterie, FRANÇOIS CONSTANTIN percus/lead

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

Pauline Cotte