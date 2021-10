JAM SESSION spéciale JOHN WILLIAMS FRANCOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé, 13 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 13 décembre 2021

de 21h à 0h30

Spéciale John Williams, lors de #LaJamDeTOUSLesJazz et co-animée par Benjamin Petit pour l’occasion !

Compositeur de renom, célèbre pour ses musiques de film, John Williams a principalement contribué à populariser l’usage de l’orchestre symphonique au cinéma.Très tôt, il anime un groupe de jazz et orchestre ses propres compositions pour piano. Installé à Hollywood, il rencontre le monde cinématographique et dès les années soixante-dix, compose la musique de films catastrophes à succès (La Tour infernale, 1972) et intéresse le jeune réalisateur Steven Spielberg. Avec lui commence une longue et fructueuse collaboration qui sera marquée dès le début par l’Oscar de la meilleure musique de film grâce aux Dents de la mer. John Williams devient alors un musicien incontournable du cinéma. S’en suivront La guerre des Etoiles, E.T, Indiana Jones, JFK, Jurassic Parc, La liste de Schindler, Harry Potter…

Pilote de ligne et excellent saxophoniste, Benjamin Petit aborde le jazz sous l’angle du plaisir et des festivités ! Il co-animera cette jam avec François Constantin, entouré de Tony Tixier, l’un des meilleurs jazzmen de sa génération, pianiste de Christian Scott, Logan Richardson, Brian Melvin, « Scopes », Jon Batiste et Seamus Blake… ; de Gabriel Pierre et Samuel Laviso.

Générosité, expérience, énergie, & talent garantissent l’ambiance inégalable des Jams du lundi soir. Musiciens en quête d’émotions, n’hésitez pas, La jam du Baiser Salé sera « The Place To be ..» !!

TONY TIXIER piano, GABRIEL PIERRE cbasse, SAMUEL LAVISO batterie, BENJAMIN PETIT sax/lead, FRANÇOIS CONSTANTIN percus/lead

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

François Constantin