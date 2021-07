JAM SESSION SPÉCIALE AFRO-JAZZ animée par NORA KAMM Le Baiser Salé, 2 août 2021-2 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 2 août 2021

de 21h à 1h30

conso

Au Baiser Salé, on profite de l’été pour passer des soirées musicales gratuites et colorées au Festival Estival de Jam, du 22 juillet au 2 septembre. Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir s’éclater à improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique.

Edison Knight piano/claviers, Davy Honnet batterie, Emmanuel Sunee basse, Nora Kamm sax



Nora a parcouru un long chemin d’amour pour la musique africaine. Un véritable coup de foudre. La beauté de cette musique l’enchante, son rythme aussi… De fil en aiguille, elle rencontre le musicien camerounais Richard Epesse. Richard a beaucoup joué avec Manu DiBango. Il l’a emmené faire des concerts jusqu’en Côte d’Ivoire, ce qui lui a permis, là-bas, de collaborer avec d’autres musiciens. Mais pas seulement sur le continent africain, du reste. Ici, en France, elle collabore avec Bomboro Kosso, Nora KAMM est une saxophoniste, flûtiste et compositrice d’origine allemande, remarquée ces dernières années sur la scène Jazz française. Elle a notamment remporté le Prix Soliste Selmer, attribué par Patrick Selmer au Tremplin Jeunes Talents 2014 (Festival Saint-Germain-des-Prés).

Au Baiser Salé, on profite de l’été pour passer des soirées musicales gratuites et colorées au Festival Estival de Jam, du 22 juillet au 2 septembre. Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir s’éclater à improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique. Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée en hommage à un artiste puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit.

Concerts -> Jazz

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact :Le Baiser Salé Jazz-Club 0142333771 https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

Concerts -> Jazz Étudiants;Ados;Les Nuits;Musique;En famille

Date complète :

2021-08-02T21:00:00+02:00_2021-08-03T01:30:00+02:00

Renaud Alouche