Au Baiser Salé, on profite de l’été pour passer des soirées musicales gratuites et colorées au Festival Estival de Jam, du 22 juillet au 2 septembre. Deux soir de suite Simon Chivallon rendra hommage au pianiste GEORGE GERSHWIN.

MALTE ARNDAL batterie, SIMON CHIVALLON piano/lead, FABRICIO NICOLAS GARCIA cbasse

Né dans une famille juive prolétarienne originaire de Saint-Pétersbourg, George Gershwin fait ses débuts comme pianiste d’orchestre à Broadway. Son frère, Israël dit « Ira », parolier, écrit la plupart des textes de ses chansons que s’arrachent bientôt Al Jolson, Fred Astaire, Ginger Rogers ou le producteur Florenz Ziegfeld. À New York, le 7 mars 1928, il rencontre Maurice Ravel. Installé à Hollywood pour composer des partitions cinématographiques ou des chansons populaires, on nombre de ses œuvres sont devenues de grands standards de jazz grâce notamment à Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Herbie Hancock et de nombreux autres chanteurs ou acteurs.

Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée en hommage à un artiste puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit.

Originaire de la région Bordelaise, Simon est diplômé au Pole Supérieur de Paris depuis 2015. Sideman et leader il aime par-dessus tout la scène. En 2017 il a sorti un premier album FLYING WOLF » avec un bonne présence dans la presse. En Mars 2021 album en trio « LIGHT BLUE » consacré à un répertoire de chansons qui a fait l’unanimité dans la profession.

Si le jazz est une manière de vivre la musique dans l’instant, Simon Chivallon en est totalement l’incarnation, et chaque solo le démontre par sa spontanéité et sa franchise. Il n’y a pas de place pour les faux semblants : ce qui se joue est ce qui vient, une sensibilité qui s’exprime, un talent qui respire et qui cherche à toucher celui qui écoute.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

