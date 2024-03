JAM session Au Poney Fringant Saou, samedi 6 avril 2024.

JAM session Au Poney Fringant Saou Drôme

Le Poney ouvre sa scène à tous les artistes amateurs ou confirmés qui rêvent de se rencontrer musicalement, pour une soirée de partage et d’improvisation musicale.

Nb Piano, guitare, basse et sono et sur place..

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Au Poney Fringant 9 Place de l’Horloge

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@auponeyfringant.fr

L’événement JAM session Saou a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme du Val de Drôme